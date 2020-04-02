سرعة شفاء الصعايدة من كورونا تحيّر الأطباء

2020/04/02 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكد أطباء أنه لا يوجد حتى الآن تفسير علمي لما ذكرته وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، في مداخلة لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، عن أن سكان صعيد مصر هم الأكثر تعافيا بين سكان جميع المحافظات حتى الآن؛ مرجحين أن يكون السبب هو ارتفاع درجات حرارة الجو في جنوب مصر مقارنة بشمالها.وقال […]

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