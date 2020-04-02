2020/04/02 | 08:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء أرصاد جوية إن "قمرا خارقا ورديا" أو ما يعرف بـ Pink supermoon سيظهر مساء يوم الجمعة، السابع من أبريل الجاري.

ويسمى القمر هذا بـ"القمر الوردي" نسبة إلى كلمة إغريقية تطلق أيضا لوصف نوع من الأزهار الوردية يسمى "phlox subulata"، يظهر في مثل هذا الوقت من السنة، لكن ضوء القمر في الحقيقة لن يكون ورديا.

وتحدث هذه الظاهرة عادة مرة واحدة في السنة، عندما يتزامن اكتمال القمر مع موقعه في أقرب نقطة مدارية إلى الأرض.

ويمكن أن تكون "الأقمار الخارقة" أكثر سطوعا وإشراقا من الأقمار العادية الكاملة بنحو 7-30 في المئة.

ومن المتوقع أن تصل هذه الظاهرة إلى ذروتها في الساعة 10:35 مساء الجمعة بتوقيت شرقي الولايات المتحدة.

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