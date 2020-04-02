عبد المهدي:أرقام الإصابات معقولة والحذر من قادم الايام

2020/04/02 | 08:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أن أرقام الإصابات بكورونا في العراق معقولة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في العراق جيد....

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