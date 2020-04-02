2020/04/02 | 08:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام المرور العامة، اللواء زهير الخفاجي، عن عدد غرامات كسر الحظر في العاصمة بغداد، فيما توقع فرض حجر مناطقي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدير المرور في بغداد يكشف عن غرامات كسر الحظر ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدير المرور في بغداد يكشف عن غرامات كسر الحظر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).