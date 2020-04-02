ما حقيقة دخول كورونا الى المنطقة الخضراء في بغداد؟

2020/04/02 | 08:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد جاسب الحجامي، عن وصول كورونا الى داخل المنقطة الخضراء، وكشف عن سبب زيادة الإصابات....

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