الحزب الشيوعي اليوناني - نهاية الخرافات والأوهام من أجل مواجهة الحاضر و إعداد الغد

2020/04/02 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اليوناني مقال بقلم ذيميتريس كوتسوباسالأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني إننا متواجدون في خضم وباء الفيروس التاجي المستجد الذي يهدد شعبنا و شعوب العالم كله.يواجه حزبنا بحسٍ عال من المسؤولية مغامرة شعبنا هذه غير المسبوقة.حيث قمنا و منذ اللحظة الأولى، بتأجيل جميع الفعاليات، و بتكييف وظائف و نشاط المنظمات الحزبية في إطار تدابير وقاية و حماية الصحة العامة.و طالبنا في ذا......

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