2020/04/02 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحزب_الشيوعي_اليوناني مقال بقلم ذيميتريس كوتسوباسالأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني إننا متواجدون في خضم وباء الفيروس التاجي المستجد الذي يهدد شعبنا و شعوب العالم كله.
يواجه حزبنا بحسٍ عال من المسؤولية مغامرة شعبنا هذه غير المسبوقة.
حيث قمنا و منذ اللحظة الأولى، بتأجيل جميع الفعاليات، و بتكييف وظائف و نشاط المنظمات الحزبية في إطار تدابير وقاية و حماية الصحة العامة.
و طالبنا في ذا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحزب الشيوعي اليوناني - نهاية الخرافات والأوهام من أجل مواجهة الحاضر و إعداد الغد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يواجه حزبنا بحسٍ عال من المسؤولية مغامرة شعبنا هذه غير المسبوقة.
حيث قمنا و منذ اللحظة الأولى، بتأجيل جميع الفعاليات، و بتكييف وظائف و نشاط المنظمات الحزبية في إطار تدابير وقاية و حماية الصحة العامة.
و طالبنا في ذا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحزب الشيوعي اليوناني - نهاية الخرافات والأوهام من أجل مواجهة الحاضر و إعداد الغد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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