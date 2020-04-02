#الحزب الشيوعي اليوناني - نهاية الخرافات والأوهام من أجل مواجهة الحاضر و إعداد الغد


#الحزب الشيوعي اليوناني - نهاية الخرافات والأوهام من أجل مواجهة الحاضر و إعداد الغد
2020/04/02 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحزب_الشيوعي_اليوناني مقال بقلم ذيميتريس كوتسوباسالأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني إننا متواجدون في خضم وباء الفيروس التاجي المستجد الذي يهدد شعبنا و شعوب العالم كله.

يواجه حزبنا بحسٍ عال من المسؤولية مغامرة شعبنا هذه غير المسبوقة.

حيث قمنا و منذ اللحظة الأولى، بتأجيل جميع الفعاليات، و بتكييف وظائف و نشاط المنظمات الحزبية في إطار تدابير وقاية و حماية الصحة العامة.

و طالبنا في ذا......

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