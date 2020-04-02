2020/04/02 | 08:28 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق الدفعة الثانية من رواتب الحماية الاجتماعية لعام ٢٠٢٠ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 08:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق الدفعة الثانية من رواتب الحماية الاجتماعية لعام ٢٠٢٠) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق الدفعة الثانية من رواتب الحماية الاجتماعية لعام ٢٠٢٠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).