2020/04/02 | 08:39 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الازمة: تمديد حظر التجوال قيد الدراسة ولا صحة لما اشيع في الاعلام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 08:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة: تمديد حظر التجوال قيد الدراسة ولا صحة لما اشيع في الاعلام) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة: تمديد حظر التجوال قيد الدراسة ولا صحة لما اشيع في الاعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).