تراجع معدلات البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة 2008

2020/04/02 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل معدل البطالة في منطقة اليورو في فبراير-شباط أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية، بحسب إحصاء صدر الأربعاء، لكن من المرجح إرتفاعه في مارس-آذار بسبب فيروس كورونا المستجد.وقبل شهر من تطبيق إجراء الحجر الصحي في غالبية الدول الـ 19 التي اعتمدت العملة الموحدة، تراجع معدل البطالة إلى 7.3 في المائة في فبراير-شباط، وهذا المعدل […]

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