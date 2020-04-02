🟠وكالة الدواء الأوروبية تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج كورونا إلا في حالات طارئة

2020/04/02 | 09:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت وكالة الدواء الأوروبية الأربعاء عدم استخدام العقارين المضادين للملاريا الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين لعلاج كوفيد-19 إلا في تجارب سريرية أو في حالة “طوارئ وطنية”.وتقوم دول في أنحاء العالم بتوسيع نطاق […]

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