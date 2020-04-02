🟠كورونا يجبر البحرية الأميركية على إخلاء حاملة الطائرات تيودور روزفلت من طاقمها

2020/04/02 | 09:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت البحرية الأميركية بإجلاء آلاف البحارة لحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية “يو اس اس ثيودور روزفلت” في غوام، بعد تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس كورونا على متنها يهدد […]

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