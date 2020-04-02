أسعار النفط العالمية تشهد ارتفاعاً طفيفاً

2020/04/02 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات التداول، صباح اليوم الخميس، ارتفاعاً في أسعار النفط، وذلك متأثراً بارتفاع شهده مزيج نفط خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط.

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