الحكمة النيابية: الزرفي يجري حوارات مع جميع الأطراف لتشكيل الحكومة

2020/04/02 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الحكمة النيابية، عدم اعتراضها على أي مرشح لتشكيل الحكومة، وأن هدف الحكمة هو مضي المرشح قدماً بتشكيل الحكومة والخروج من الأزمة.

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