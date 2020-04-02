كوسوفو تلغي الرسوم المفروضة على السلع الصربية وبروكسل ترحب بالقرار

2020/04/02 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت كوسوفو كامل الرسوم المفروضة على السلع الصربية الأربعاء، وفق حكومة تصريف الأعمال، ما قد يزيل عقبة أمام المحادثات بين خصمي الحرب السابقين.وكانت الرسوم فرضت في أواخر 2018 احتجاجا على مساع لبلغراد لإقناع دول أخرى بالعودة عن اعترافها بكوسوفو، الإقليم الصربي السابق.ولم تعترف بلغراد باستقلال كوسوفو وترفض استئناف المفاوضات بقيادة الاتحاد الأوروبي بهدف […]

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