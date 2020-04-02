رئيس وزراء عربي سابق يعطي تفسيرًا مغايرًا عن “انخفاض سعر النفط” ويتحدث عن “حيلة إيجابية مقصودة”!

2020/04/02 | 09:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر رئيس وزراء ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر، إن ازمة اسعار النفط الحالية هو “تنسيق” وليس حرب بين الاطراف المتنافسة، مبينًا أن هذه الستراتيجية ستصل إلى نتيجة ايجابية من خلال اخراج شركات النفط الصخري.وقال بن جبر، في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “أزمة أسعار النفط الحالية […]

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