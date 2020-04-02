مدينة بإقليم كوردستان بعد تسجيلها اصابة بكورونا تخاطب السكان: لا تقلقوا

2020/04/02 | 09:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت قائممقامية قضاء "سيد صادق" التابع لمحافظة السليمانية يوم الخميس تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص عائد من ايران، مشيرة الى ان المصاب كان في الحجر الصحي.

وقال قائممقام القضاء ديار رفيق في بيان خاطب فيه السكان انه تم تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا في "سيد صادق"، والامر لا يستدعي القلق.

واوضح ان المصاب كان قد عاد من ايران ولم يأتِ الى القضاء، وانما فُرض عليه الحجر في معبر باشماخ لمدة 19 يوما لذا نسترعي انتباهكم فقط التزموا بالتعليمات.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي السليمانية وحلبجة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه استمرارا لعمليات الفحص والبحث عن المصابين والمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد، تم تحديد 12 مصابا بفيروس المرض، مبينا ان 9 منهم نساء و3 رجال.

وأوضحت الوزارة أن 7 مصابين بالمرض من محافظة السليمانية، هم 5 من قضاء جمجمال من الملامسين لمصابين، ومريض سادس من أهالي منطقة سيتك وهو ملامس لمريض آخر، ومريض سابع من أهالي قضاء سيد صادق كان له زيارة سابقة لإيران.

وأضافت الوزارة أن 5 مصابين من حلبجة هم أيضاً من الملامسين لمصابين سابقين.

ووفق أرقام الوزارة فإن مجموع إصابات فيروس كورونا وصل إلى 188 حالة في إقليم كوردستان، 100 في السليمانية، و63 في أربيل، و13 في حلبجة، و12 في دهوك، بينها حالتا وفاة، و61 حالة تعافٍ.

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