واشنطن تتهم بالكذب بشأن عدد ضحايا فيروس كورونا

2020/04/02 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن برلمانيون أمريكيون الأربعاء نقلاً عن تقرير سرّي للاستخبارات الأمريكية أنّ بكين كذبت بشأن الحصيلة التي نشرتها لضحايا فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مؤكّدين أنّ العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن الوباء أعلى بكثير.وخلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، سئل الرئيس الأمريكي عن هذا الأمر لكنه […]

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