انتهاء فرص الأمطار في عموم ارجاء البلاد.. ماعدا 3 مناطق

2020/04/02 | 09:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنتهي فرص الأمطار اليوم الخميس في معظم مناطق البلاد، وفيما تشهد بعض المناطق ناشطًا للرياح، تنخفض درجات الحرارة قليلا في وسط وغرب وشمال البلاد لترتفع ابتداءً من يوم غد الجمعة.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة رصدتها “يس عراق”، أن “فرص الامطار تنتهي يوم الخميس في كافة المدن عدا استمرارها في […]

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