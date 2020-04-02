اميركا وأحتمالات المواجهة القريبة مع أيران،تحليل ستراتيجي

2020/04/02 | 09:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:منقذ داغر شهدت نهاية عام ٢٠١٩ وبداية عام٢٠٢٠ تصاعدا شديدا في المواجهة الايرانية الأميركية على أرض العراق تمثلت في أقتحام السفارة الأميركية في العراق والرد الأميركي بأغتيال المهندس وسليماني....أكمل القراءة ←

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