تعثر محادثات خفض رواتب لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز

2020/04/02 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخفقت محادثات بين مسؤولي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم واتحاد اللاعبين المحترفين بشأن خفض محتمل للرواتب أو تأجيلها بسبب توقف النشاط جراء تفشي فيروس كورونا، في التوصل إلى اتفاق الأربعاء.وناقش ممثلون بارزون عن اتحاد اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري الممتاز وروابط مسابقات الدوري الأدنى درجة، العديد من القضايا المرتبطة بتداعيات الوباء، وقالوا إنهم سيواصلون المحادثات.

وأدى قرار توتنهام هوتسبير بتخفيض رواتب 550 من عامليه غير اللاعبين بنسبة 20 بالمئة بسبب آثار فيروس كورونا، إلى مزيد من الضغوط على لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز من أجل تخفيض أجورهم أو تأجيلها.

ويجري اتحاد اللاعبين المحترفين محادثات مع رابطة الدوري الممتاز حول أفضل طريقة للتعامل مع الإيقاف الحالي للمباريات، لكن تحركات بعض الأندية من أجل استغلال خطة الحكومة لمنح إجازات بدون راتب أثارت انتقادات حادة.

وقال المسؤولون في بيان مشترك "لم يتم التوصل إلى قرار اليوم وستستمر المناقشات خلال 48 ساعة المقبلة لحل العديد من القضايا البارزة ومن بينها رواتب اللاعبين واستئناف موسم 2019-2020“.

وذكرت تقارير صحفية الأربعاء أن اتحاد اللاعبين المحترفين بعث رسالة عبر البريد الالكتروني لأعضائه يحثهم على عدم توقيع أي اتفاق مع أنديتهم بشأن خفض الرواتب أو تأجيلها دون استشارة الاتحاد.

وبينما يرغب اتحاد اللاعبين في الوصول إلى اتفاق جماعي، قال نادي بورنموث إنه منح موظفيه إجازة بينما تطوع مسؤولون كبار ومدربون لتخفيض أجورهم للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لأزمة فيروس كورونا على النادي الواقع على الساحل الجنوبي.

وتم تعليق منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز حتى 30 أبريل على الأقل بسبب الجائحة، وتعرضت أندية في كافة أنحاء البلاد لخسائر ضخمة في إيرادات تذاكر المباريات.

وأعطى نيوكاسل يونايتد موظفيه غير اللاعبين إجازة وطلب منهم الاشتراك في خطة للاحتفاظ بالوظائف وضعتها الحكومة حديثا بسبب فيروس كورونا.



وقال بورنموث إن عليه اتخاذ إجراءات صارمة مماثلة لحماية مستقبل النادي.

وأوضح بورنموث في بيان "تطوع كل من نيل بليك الرئيس التنفيذي للنادي، وريتشارد هيوز المدير الفني للفريق الأول، والمدرب إيدي هاو ومساعد المدرب جيسون تيندال، لتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة خلال هذه الفترة الصعبة“.

وأضاف "طلبنا أيضا من عدد من الموظفين في النادي الحصول على إجازة مؤقتة نتيجة الجائحة".

وقال بورنموث إن الموظفين الذين حصلوا على إجازة، وأغلبهم تأثر بإغلاق الملعب، سيستمرون في الإجازة لثلاثة أسابيع على الأقل وفقا لخطة الاحتفاظ بالوظائف التي وضعتها الحكومة.

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