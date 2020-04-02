خلية الأزمة تنفي تمديد حظر التجوال إلى الـ19 نيسان بشكل رسمي

2020/04/02 | 09:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ﻧﻔﺖ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﱠﺔ، ﺻﺪور أي ﻗﺮار بتمديد حظر اﻟﺘﺠﻮال اﻟﻰ 19 ﻧﻴﺴﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺒﻴﻨﺔ أنﱠ ﻛﻞ ﻣﺎ أﺷﻴﻊ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻣﺠﺮد “ﺗﻜﻬﻨﺎت” ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﻮﺿﻊ وﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن ﻋﻀﻮ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ، تصريحات رصدتها “يس عراق”، قوله “وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ذﻛﺮ أﻧﻬﻢ […]

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