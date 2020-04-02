2020/04/02 | 09:37 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أ.د.
فرست مرعي هناك أسباب عديدة لتغيير أفكار وأيديولوجيات الاحزاب والمنظمات الكردية تباعاً من الليبرالية الى اليسار أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها، يبدو أن أهمها خسارة المانيا النازية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠تاريخ تسرب الأفكار العَلمانية إلى كُردستان/ ج2) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فرست مرعي هناك أسباب عديدة لتغيير أفكار وأيديولوجيات الاحزاب والمنظمات الكردية تباعاً من الليبرالية الى اليسار أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها، يبدو أن أهمها خسارة المانيا النازية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠تاريخ تسرب الأفكار العَلمانية إلى كُردستان/ ج2) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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