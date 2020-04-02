🟠تاريخ تسرب الأفكار العَلمانية إلى كُردستان/ ج2

2020/04/02 | 09:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.فرست مرعي هناك أسباب عديدة لتغيير أفكار وأيديولوجيات الاحزاب والمنظمات الكردية تباعاً من الليبرالية الى اليسار أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها، يبدو أن أهمها خسارة المانيا النازية […]

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