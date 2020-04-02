ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المانيا إلى 73522 شخصا

2020/04/02 | 09:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت المانيا، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين إلى 73522 شخصا، فيما توفي 872 شخصا حتى الآن.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، التي نشرها اليوم، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 6156 عن اليوم السابق بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140 حالة.

وتحتل ألمانيا المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، لكن حصيلة الوفيات فيها أقل بكثير من الدول الأوروبية الأخرى الأكثر تضررا من الوباء مثل إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.

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