محافظ النجف يعلن السيطرة على انتشار كورونا ويحذر من انهيار الاقتصاد

2020/04/02 | 09:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ النجف الأشرف، لؤي الياسري، أن الإجراءات الصحية التي فرضتها المحافظة أسهمت بشكل كبير في الحد من تفشي فيروس كورونا.

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