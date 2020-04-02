2020/04/02 | 09:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان يوم الخميس عن تسجيل حالتي اصابة جديدتن في محافظة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، انها سجلت اصابتين جديدتين في مدينة اربيل احداها لامرأة تبلغ من العمر 30 عاما، والاخرى لرجل في سن الـ25 من العمر.

واوضح البيان ان المصابين ملامسان لمصابين سابقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة اقليم كوردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة اقليم كوردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).