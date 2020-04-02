تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بكورونا في كركوك

2020/04/02 | 09:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مديرية صحة محافظة كركوك يوم الخميس عن تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال الدكتور زياد الجبوري معاون مدير صحة كركوك لشفق نيوز ان صحة كركوك سجلت خمس حالات اصابة ٲخری بفيروس كورونا للملامسين للحالة الاخيرة في منطقة الشورجة.

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