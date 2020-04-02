شعبة المراكز الصحية لـ”العهد نيوز”: نعاني من نقص المستلزمات الطبية

2020/04/02 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير شعبة المراكز الصحية في وسام حسين التميمي، أن المراكز الصحية تعاني أزمة عدم توفر المستلزمات الطبية المطلوبة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن قلة التخصيصات المالية أثرت بشكل كبير على عمل الفرق الطبية.وقال التميمي، في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس ان “المراكز الصحية في قطاع الرصافة عموما تعاني عدم توفر […]

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