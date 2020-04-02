تحالف الفتح لـ”العهد نيوز”: جلسة التصويت على الزرفي لن تعقد وبرهم صالح خرق الدستور

2020/04/02 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، عن عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مؤكدا أنه لغاية الان جميع المؤشرات تؤكد عدم توصله لأي اتفاق مع الكتل السياسية الأخرى تشكيل حكومته “. وقال الموسوي، في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس ان “الجلسة الاستثنائية تعتمد على تشكيل حكومة توافقية […]

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