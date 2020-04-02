جريمة بشعة بسبب كورونا.. ممرض يقتل طبيبة!

2020/04/02 | 09:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في جريمة بشعة نفذت على خلفية وباء كورونا، أقدم ممرض إيطالي على قتل صديقته الطبيبة بطريقة مأساوية، بعد “اعتقاد خاطئ” بأنها نقلت له عدوى المرض القاتل.وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن “الممرض أنطونيو دي باس البالغ من العمر 28 عاما، وصديقته لورينا كوارانتا (27 عاما) كانا يعملان معا في مستشفى محلي في […]

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