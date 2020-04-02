إيران تحقق اكتفاء ذاتيا في إنتاج عدة تشخيص ‘كورونا’

2020/04/02 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس معهد باستور في إيران عليرضا بيغلري أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج العدة الطبية التشخيصية (كيت) لفيروس كورونا.وفي موتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر تقنية الفيديو كنفرانس، قال بيغلري: تم توفير إمكانية فحص الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالأعراض الخفيفة لفيروس كورونا من خلال […]

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