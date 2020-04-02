مصرف الرافدين: صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة

2020/04/02 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم وأضاف ان المصرف تم عن طريق أدوت الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد مبينا انه بامكان […]

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