رئيس مرصد الحريات الصحفية: قرار تحييد حركة الإعلاميين سابقة خطيرة

2020/04/02 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعتبر رئيس مرصد الحريات الصحفية هدي جلو مرعي، قرار هيئة الإعلام والاتصالات بتحييد حركة الإعلاميين بأنه سابقة خطيرة وينم عن جهل.وقال مرعي في حديث لـ” العهد” الفضائية، إن “من اقترح قرار تحييد حركة الإعلاميين، لا يعرف شيء عن الاعلام ولا يعرف العلاقة ما بين الاعلام وبين مؤسساتوزارات الدولة، وما يقوم به […]

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