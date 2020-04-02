تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة اربيل

2020/04/02 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت وزارة صحة اقليم كردستان يوم الخميس عن تسجيل حالتي اصابة جديدتين في محافظة اربيل .وقالت الوزارة في بيان ، انها “سجلت اصابتين جديدتين في مدينة اربيل احداها لامرأة تبلغ من العمر 30 عاما، والاخرى لرجل في سن الـ25 من العمر”.واوضحت ان “المصابين ملامسان لمصابين سابقين”.

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