2020/04/02 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الجيش الاسرائيلي، الخميس، عن اصابة 97 جنديا وضابطا بفيروس كورونا، فيما كشف عن حصيلة الذين يخضعون للحجر الصحي بينهم رئيس الاركان.ونقلت قناة الجزيرة عن الجيش الإسرائيلي، إن 97 جنديا وضابطا أصيبوا بفيروس كورونا.واشار الى أن 3023 جنديا يخضعون للحجر الصحي بينهم رئيس هيئة الأركان.من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 97 جنديا وضابطا اسرائيليا بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة 97 جنديا وضابطا اسرائيليا بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).