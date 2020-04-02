نائب يطالب بتخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 60% وتاجيل تسديد الديون الخارجية

2020/04/02 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي بتخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 60% وتاجيل تسديد الديون الخارجية.وقال في بيان صحفي، انه “نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز ولتزايد التحديات وأبرزها انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد عالميا وتفشي وباء كورونا وغيرها من التحديات الاقتصادية المتراكمة نقدم مجموعة من المقترحات […]

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