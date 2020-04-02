سلافوي جيجيك - فيروس كورونا، فيروس الايدولوجيا

2020/04/02 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلافوي_جيجيك ترجمة: كمال بومنيرلقد كتب الكثير عن وباء فيروس كورونا، فماذا يمكنني أن أضيف كملاحظ غير متخصص في ظل شح وندرة المعطي1ات؟ ربما كان حريا بنا أن نلتفت إلى طرح السؤال التالي: أين تنتهي المعطيات وأين تبدأ الأيديولوجيا؟ من المعلوم أنّ بعض المناطق في العالم تعاني من أوبئة أكثر خطورة بكثير من وباء فيروس كورونا.وليس بخافٍ أنّ الآلاف من الأشخاص يموتون يوميًا بسبب عداوى• أخرى، فلماذا هذا الهوس بوباء ك......

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