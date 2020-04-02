التعليم النيابية تكشف عن 5 مقترحات لاستئناف الدوام الجامعي

2020/04/02 | 10:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التعليم العالي في البرلمان، الخميس، خمسة مقترحات لاستئناف دوام الجامعات صيفا.وقـالـت عضو اللجنة، إيناس ناجي المكصوصي، في بيان تلقت “ألعهد نيوز”، نسخة منه، إنه “من ضمن المقترحات أن يكون الـدوام اختيارياً بالنسبة للطلبة الـراغـبـين باستئناف المـحـاضـرات فـي حـال انحسار فيروس كورونا ويـتـم إلـغـاء نـصـف المــواد للطبة، وتدريسهم النصف الآخر المهم، وإمكانية استحصال […]

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