الإعلام الرقمي⁩: عطل في الواتساب⁩ يتسبب بشكل مؤقت بعدم إمكانية استقبال الصور والرسائل الصوتية والفيديوهات لبعض المستخدمين

2020/04/02 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الاعلام الرقمي، الخميس، عن تعطل في تطبيق الواتساب الاكثر انتشارا بالعالم.وقال المركز في بيان تلقته وكالة صدى ان “عطلا حدث في تطبيق الواتساب يتسبب بعدم امكانية استقبال الصور والرسائل الصوتية والفيديوهات لبعض المستخدمين”.

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