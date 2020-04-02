مسؤول إيراني: نخطط لسيناريوهات محتملة لاحتواء كورونا

2020/04/02 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول عمليات إدارة مرض كورونا في العاصمة طهران علي رضا زالي بأن التخطيط جار لسيناريوهات محتملة حول فيروس كورونا في البلاد.وقال زالي، إننا نخطط في الوقت الحاضر لسيناريوهات محتملة حول فيروس كورونا لأن تقييم الأوضاع بعد عودة المواطنين من سفريات عيد النوروز بحاجة إلى تكهنات ودراسات تقنية.وأضاف: بما أننا الآن في فترة […]

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