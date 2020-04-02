الدفاع توضح حقيقىة تمديد فترة بقاء المنتسبين لمدة ثلاثة اشهر

2020/04/02 | 10:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أوضحت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، حقيقة تمديد فترة بقاء المنتسبين لمدة ثلاثة اشهر.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد يحيى رسول، عبر تغريدة في "تويتر"، تابعتها "الغد برس"، "تداولات بعض الوكالات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده تمديد فترة بقاء المنتسبين لمدة ثلاثة اشهر".

وأضاف: "نبين ان التوجيه الصادر من رئاسة اركان الجيش هو بقاء المقاتلين المجازين لغاية ٤/١١"، مشددا بالقول: "‏سنلاحق الجهات التي تطلق الشائعات قانونياً".

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