ارتفاع وفيات كورونا في أستراليا إلى 23 شخصا

2020/04/02 | 10:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 23، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة المنقضية.

وأوضحت وزارة الصحة الاسترالية، أن رجلًا يبلغ من العمر 85 عامًا، وسيدة عمرها أكثر من 70 عامًا، لقيا حتفهما جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 23 في عموم البلاد.

هذا وارتفع عدد الإصابات إلى 5 آلاف و105 حالات، فيما تعافى 422 آخرون من المرض منذ الإعلان عن أول إصابة نهاية كانون الثاني الماضي.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 927 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 46 ألفا، فيما تعافى حوالي 193 ألفا.

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