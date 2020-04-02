سعيد مضيه - ألانحطاط الفاشي: عنصرية إرهاب إفقار جماعي وتزييف الوعي

2020/04/02 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه الانحطاط الفاشي: عنصرية إرهاب إفقار جماعي وتزييف الوعيقامت بعثة منظمة الصحة العالمية بزيارة للصين في 16 فبراير/شباط ومكثت هناك حتى الرابع والعشرين منه.في تقرير أصدرته، أجمل مشاهداتها أثنت البعثة على حكومة وشعب الصين، بذلوا أقصى طاقتهم للحد من انتشار الفيروس.وفي الرابع من آذار نشرت نيويورك تايمز مقابلة مع دكتور بروس آيلوارد، الذي ترأس البعثة، حيث أجاب على سؤال الصحيفة بصدد تجاوب الصين مع الف......

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