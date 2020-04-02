دولة القانون: لم نبحث مع أي طرف تشكيل الحكومة

2020/04/02 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ائتلاف دولة القانون عدم اشتراكه بأي مباحثات بشأن تشكيل الكابينة الوزارية.

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