النفط.. امال بتجاوز ازمة تردي الاسعار

2020/04/02 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر خليجي مطلع ،اليوم الخميس، إن الرياض ترحب بالتعاون العادل بين جميع المنتجين لتجاوز الأزمة الحالية والدفع باتجاه استقرار سوق النفط العالمية، فيما اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده تبحث الوضع في سوق النفط مع الشركاء في أوبك والولايات المتحدة، لجعل السوق أكثرمرونة ، مشيرا الى أن الوضع الراهن يقلق المنتجين والمستهلكين، لأن توقف ايرادات النفط سيسهم باحداث قفزة في الأسعار وهذا الأمر لا يريده أحد .

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