وفاة سفيرة الفلبين في لبنان بعد إصابتها بفيروس كورونا

2020/04/02 | 10:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الخميس، بوفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا في مستشفى "قلب يسوع" بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر حصيلة لها أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 479 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات على 12 شخصا.

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