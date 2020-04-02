تايلاند تسجل 104 اصابات جديدة بكورونا

2020/04/02 | 10:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مركز مكافحة كوفيد-19 التايلندي، اليوم الخميس، عن تسجيل 104 اصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال المركز انه "تم تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 1875 حالة"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف إن "ثلاثة أشخاص توفوا جراء الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 15 حالة".

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