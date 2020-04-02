توضيح من وزارة الدفاع بشأن تمديد فترة بقاء المنتسبين لمدة ثلاثة اشهر

2020/04/02 | 10:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأوضحت وزارة الدفاع، الخميس، بخصوص تمديد فترة بقاء المنتسبين لمدة ثلاثة اشهر.وقال الناطق باسم الوزارة، العميد يحيى رسول، عبر تغريدة في "تويتر": "تداولات بعض الوكالات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده تمديد فترة بقاء المنتسبين لمدة ثلاثة اشهر".وأضاف: "نبين ان التوجيه الصادر من رئاسة اركان الجيش هو بقاء المقاتلين المجازين لغاية ٤/١١"، مشددا بالقول: "‏سنلاحق الجهات التي تطلق الشائعات قانونياً".

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