بعد نحو 4 أشهر على ظهوره.. فيروس كورونا يقترب من الوصول إلى إصابة مليون إنسان حول العالم

2020/04/02 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تقترب اصابات فيروس كورونا حول العالم، من الرقم مليون، وذلك بعد مرور نحو 4 أشهر على أول إعلان عن ظهور الفيروس في الصين خلال شهر ديسمبر 2019.وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات اقترب من 940 ألفاً حتى صباح اليوم الخميس.وكشفت بيانات منصة “وورلد […]

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