خلية الأزمة تنفي صدور قرار بتمديد الحظر الى 19 نيسان

2020/04/02 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفت خلية الأزمة الحكوميَّة، صدور أي قرارٍ منها بشأن تمديد حظر التجوال الى 19 نيسان الحالي، مبينة أنَّ كل ما أشيع في الإعلام مجرد “تكهنات” لا تزال قيد الدراسة يقيمها الوضع ومدى انتشار فيروس كورونا.وقال عضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي، إن “وزير الصحة ذكر أنهم بصدد التفكير في خلية الأزمة بالتمديد”، […]

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