الحشد الشعبي يتصدى لهجوم “داعشي” في بحيرة حمرين

2020/04/02 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى تصدت قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، لهجوم “داعشي” إرهابي في قاطع عمليات بحيرة حمرين بمحافظة ديالى.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي تصدت، لهجوم شنه عناصر من فلول “ داعش” الإرهابي في قاطع عمليات بحيرة حمرين”.وأضاف البيان، […]

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